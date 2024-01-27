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Batman'da köyde fenalaşan hasta 8 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

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Batman'da köyde fenalaşan hasta 8 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde ateşi yükselen hasta, ekiplerin 8 saatlik ortak çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Batman'da köyde fenalaşan hasta 8 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde ateşi yükselen hasta, ekiplerin 8 saatlik ortak çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Dörtbölük köyü Bozdoğan mezrasında yaşayan 23 yaşındaki Nazmi Yaşar'ın ateşi yükselince fenalaştı. Yaşar'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Köye giden 112 Acil Sağlık görevlileri, yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemeyince durumu İl Özel İdareye bağlı ilçe şantiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaklaşık 8 saatlik çalışmayla yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansla Sason Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Sason 3.Sayfa Sağlık Haberler

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