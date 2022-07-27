Batman'da hırsızlar engelli vatandaşların araç şarj istasyonlarına dadandı

Batman'da engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj etmeleri için kentin 6 farklı noktasına kurulan şarj istasyonları, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce zarar verilip, şarj kablolarının yerinden söküldüğü iddia edildi.

Batman Millet Bahçesine gezintiye çıkan engelli birey Ömer Polat, parkta bulunan şarj istasyonun bir kablosunun çalındığını ve diğer iki kablosunun da çalışmadığını ileri sürdü. Polat, "Şu an bulunduğum yer Batman Millet Bahçesi. Aracımı şarj edecektim. Geldim, baktım kablolarımızın iki tanesi yerinde ama çalışmıyorlar; bir tanesini de çalmışlar. Devletimizin bu duruma el atmasını istiyoruz. Bunların tamir edilmesini istiyoruz" dedi.

Engelli bireylerin araçlarını şarj etmeleri için kurulan şarj istasyonlarına zarar verildiğini iddia eden Alican Atak ise millet bahçesinde bulunan şarj istasyonun bir kablosunun koparıldığını, diğer iki tanesinin de çalışmadığını söyledi. Atak, "Engelli bireyler için can damarı olan bu kablolara vatandaşların biraz daha duyarlılık gösterip zarar vermemelerini istiyoruz. Maalesef engelli bireyler bu yüzden evlerine doğru dürüst gidemiyor. Şehir merkezinde doğru dürüst ulaşımlarını sağlayamıyorlar. Tüm yetkililerden bu konuya biraz daha duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu engelli şarj istasyonlarına sahip çıkmalarını bekliyoruz. Özellikle gençlerin bu kablolara zarar vermemelerini istiyoruz" ifadelerinde bulundu. - BATMAN