YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Batman'da DEM Parti seçim kutlamalarında olaylar: 5 gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı'nın seçim kutlamalarında çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen kutlamalar sonrası Van'da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, taş ve havai fişeklerle polise saldırdı. Göstericiler bariyerlerle yolları kapatarak, terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin uyarılarına rağmen saldırılarını sürdürerek yürüyüşe geçmek isteyen gruba polis, TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulunarak, 5 kişiyi gözaltına aldı. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor. - BATMAN

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

DEM Parti Batman Van PKK Güvenlik Terör Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title