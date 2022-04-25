Başkentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı - Haberler

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Başkentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Başkentte tarihi eserleri piyasaya sürme hazırlığındaki 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sikke ele geçirildi.

Başkentte tarihi eserleri piyasaya sürme hazırlığındaki 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sikke ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde, Elmadağ ilçesi Karahasan Mahallesi'nde, tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği öğrenilen A.İ. ve O.U. adlı iki şahıs gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 47 adet sikke ele geçirildiği öğrenildi.

Ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Elmadağ, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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