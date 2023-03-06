Başkent'te narkotik operasyonları: 1 haftada 43 zehir taciri tutuklandı

ANKARA - Ankara'da narkotik suçlarını önlemeye yönelik 27 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 295 kişiden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilen yüklü miktardaki çeşitli uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin ise 10 buçuk milyon lira olduğu aktarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde 27 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 295 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 43 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 28 kilogram eroin, 5 kilo 300 gram metamfetamin, 3 kilo 100 gram esrar, 1 kilo 700 gram kokain, 640 gram skunk, 331 gram bonzai, 10 bin 881 adet ecstasy, 4 bin 797 adet captagon, 727 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuların toplam piyasa değerinin 10 buçuk milyon lira olduğu aktarıldı.