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Başakşehir'de Husumetli İki Kişiye Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Başakşehir'de yaşanan olayda, husumetlileri olduğu öğrenilen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Emniyet ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Başakşehir'de 2 şahıs, husumetlileri olduğu öğrenilen 2 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Gökçeada Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, V.A ve S.A. kaldırımda sohbet ettikleri sırada husumetlileri araç ile önlerinde durdu. Araçtan çıkan 2 kişi, V.A ve S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında araçla gelen 2 kişiden 1'i silahını çıkarıp ikiliye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu V.A. bacağından, S.A. ise karnına, omzuna ve bacağına isabet eden mermiler ile ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden araçlarına binerek hızla uzaklaştı. Saldırı sırasında mermilerden biri ise bir dükkanın camından içeri girip elektrik panosuna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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