Başakşehir'de film sahnelerini aratmayan olay: Pompalı tüfekli kişiye müdahale ederken silah böyle patladı Başakşehir'de uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs, elindeki pompalı tüfek ile sokak ortasında bağırıp tehditler savurdu.

Başakşehir'de film sahnelerini aratmayan olay: Pompalı tüfekli kişiye müdahale ederken silah böyle patladı

İSTANBUL - Başakşehir'de uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs, elindeki pompalı tüfek ile sokak ortasında bağırıp tehditler savurdu. Şahsa, çevredeki vatandaşlardan biri müdahale ettiği sırada pompalı tüfek patladı. Şans eseri kimse yaralanmazken film sahnelerini aratmayan olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Başakşehir Ispartakule'de gerçekleşti. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan bir kişi eline aldığı pompalı tüfek ile sokak ortasında tehditler savurup havaya ateş açtı. Şahsa, o esnada sokaktan geçen iki kişi müdahale etmeye çalıştı. Müdahale esnasında şahsın elindeki silah patladı. Olayda şans eseri kimse yara almadı. Film sahnelerini aratmayan olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.