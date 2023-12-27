Bandırma'da Oto Yıkamacıda Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir oto yıkamacıda iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve O.K. isimli şahıs İ.Ö'yü bıçaklamıştır. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, zanlı gözaltına alınmıştır. Yaralı şahıs ise hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir oto yıkamacıda iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama işletmesinde, O.K ve İ.Ö (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından O.K. tartıştığı İ.Ö'yü göğsünden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edilirken zanlı O.K. olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR