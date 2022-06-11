Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar - Haberler

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Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar

Dursunbey-Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada ölen ve yaralanan vatandaşların Balıkesir'e düğüne gittikleri öğrenildi.

Dursunbey-Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada ölen ve yaralanan vatandaşların Balıkesir'e düğüne gittikleri öğrenildi.

10 AEA 731 plakalı minibüs ile Süt toplama kamyonu kazasına karışan minibüsün Dursunbey'in Kızılöz köyünden Balıkesir'e düğüne giden minibüste 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Kız tarafının Balıkesirli olduğu ve düğüne giden tarafın oğlan tarafı olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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