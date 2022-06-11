Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar - Haberler

Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar Dursunbey-Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada ölen ve yaralanan vatandaşların Balıkesir'e düğüne gittikleri öğrenildi. Dursunbey-Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada ölen ve yaralanan vatandaşların Balıkesir'e düğüne gittikleri öğrenildi. 10 AEA 731 plakalı minibüs ile Süt toplama kamyonu kazasına karışan minibüsün Dursunbey'in Kızılöz köyünden Balıkesir'e düğüne giden minibüste 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Kız tarafının Balıkesirli olduğu ve düğüne giden tarafın oğlan tarafı olduğu öğrenildi. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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