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Balıkesir'de Jandarma Ekipleri 24 Hapis Cezalısını Yakaladı

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Balıkesir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, hapis cezası bulunan 24 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uygulamalar sonucunda toplamda 276 şahıs yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri 13-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında hapis cezası bulunan 24 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 13-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında, 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şahıs, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, ASAL yakalama kaydı bulunan 150 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 102 şahıs olmak üzere toplamda 276 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edecekleri belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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