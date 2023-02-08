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Baba ve oğlu 54 saat sonra enkazdan çıkarıldı

3. Sayfa Haberleri

Baba ve oğlu 54 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkaz altında kalan Ahmet Aydın ve oğlu Yusuf, 54 saat sonra kurtarıldı.

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkaz altında kalan Ahmet Aydın ve oğlu Yusuf, 54 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sebebiyle afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, diğer kurumların arama kurtarma ekipleriyle birlikte Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkaz altında kalan Ahmet Aydın ve oğlu Yusuf'u 54 saat sonra kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. - ADIYAMAN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Ahmet Aydın Adıyaman 3. Sayfa Yerel Haberler

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