Ayvalık'ta 18 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 18 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter, Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na gitmekte olan lastik bot içerisinde bir grup göçmeni fark etti. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir bot, göçmenleri kıskıvrak yakaladı. Yakalanan 18 göçmen Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi. Burada komutanlıkta göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR