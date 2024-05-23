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Aydınlatma direği faciayı önledi

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Elazığ'da freni patlayan araç, yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Aracın, hemen arkada bulunan çay ocağında oturanların arasına dalmadan aydınlatma direğine çarparak durması faciayı önledi.

Aydınlatma direği faciayı önledi

ELAZIĞ - Elazığ'da freni patlayan araç, yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Aracın, hemen arkada bulunan çay ocağında oturanların arasına dalmadan aydınlatma direğine çarparak durması faciayı önledi.

Olay İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 23 EL 589 plakalı aracın freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Aracın, aydınlatma direğinin arkasında bulunan çay ocağındaki vatandaşların arasına dalmaması faciayı önlerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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