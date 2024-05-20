Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Personeli Nazife Çelebi'nin Tabutu Görev Yaptığı Kurumun Önüne Getirildi

Hayatını kaybeden Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli Nazife Çelebi'nin gelinlik sarılı tabutu görev yaptığı kurumun önüne getirilip mesai arkadaşlarından helallik alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli Nazife Çelebi, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 40 yaşındaki Çelebi'nin acı haberi ailesi başta olmak üzere sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Çelebi için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve sağlık çalışanları katıldı. Çelebi'nin gelinliğe sarılı cenazesi, ambulansla müdürlüğe getirildi. Şenkul, aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Okunan duanın ardından helallik alındı. Törende mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Törenin ardından Çelebi'nin cenazesi İncirliova ilçesinin Dereağzı Mahallesi'ne götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek. - AYDIN