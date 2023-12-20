Aydın'da Velilere 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi Verildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen okul ziyaretlerinde velilere 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi. Eğitimde ayrıca broşür dağıtımı yapılarak UYUMA ve KADES isimli uygulamalar tanıtıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen okul ziyaretlerinde velilere 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesindeki eğitimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Sultanhisar ilçesindeki Demirhan ve İncealan Ortaokulu'na gelen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, velilere yönelik eğitim gerçekleştirdi. Okullarda eğitim gören 50 öğrencinin velisine 'En iyi narkotik polisi anne' projesi ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde ayrıca broşür dağıtımı yapılarak UYUMA ve KADES isimli uygulamalar tanıtıldı. - AYDIN