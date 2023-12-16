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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Efeler, Koçarlı ve Nazilli ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler, Koçarlı ve Nazilli ilçelerinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli, jandarmanın engeline takıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler, Koçarlı, Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen devriye esnasında jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan K.O., M.B., Z.K. ve H.K. isimli 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Koçarlı Nazilli Efeler Aydın Haberler

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