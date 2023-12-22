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Aydın'da Uyuşturucu İmal ve Ticaret Yapan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretin yapan şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretin yapan şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlattı. Atça ve Çayiçi Mahallesinde (F.D) isimli şüphelinin ikametlerinde ve eklentilerinde eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramada 305 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 2 adet satışa hazır fişek diye tabir edilen uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli makamlarca tutuklanan F.D. Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanhisar Jandarma Aydın Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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