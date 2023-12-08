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Aydın'da trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzeri Atça Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ.A. yönetimindeki 20 U 3884 plakalı kamyonet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki tren yoluna savruldu. Tren raylarının üzerinde duran kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.İ.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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