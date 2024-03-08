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Aydın'da terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı

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Aydın'ın Didim, Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Aydın'ın Didim, Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından " Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak " suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Didim ve Nazilli'de Terör Örgütü (TKP/ML) Propagandası yapmak suçundan 3 şüpheli, Efeler, Kuşadası ve Yenipazar ilçelerinde Terör Örgütü (PKK/KCK) Propagandası yapmak suçundan 3 olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenipazar Jandarma Nazilli Aydın Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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