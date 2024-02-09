Aydın'da taş ocağında yakıt tankerinin uçurumdan yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen trafik kazasında, yakıt tankerinin 10 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir taş ocağında yakıt tankerinin 10 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Bucak Mahallesi'nde bulunan taş ocağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 34 DYP 907 plakalı yakıt tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 10 metre yükseklikteki uçurumdan şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü A.K.'yi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN