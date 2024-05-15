Aydın'da Tarladan Demir Direk Hırsızlığı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir tarlada bulunan ve inşaat yapımında kullanılan demir direkleri çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yeniköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri devriyeler sırasında şüpheli bir kamyonetin arazide durduğunu fark etti. Yapılan araştırma sonucu araç içerisinde bulunan M.D. ve M.B. isimli şüpheli şahısların bir şahsa ait tarlada bulunan ve inşaat yapımında kullanılan yaklaşık 200 adet demir direği çaldıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, demir direkler de sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN