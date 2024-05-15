Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Sobadan Zehirlenen Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sobadan çıkan gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen olayda, ilk tespitlere göre sobadan çıkan gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti.

Olay Madran Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durdu Çürükkaya (58) ve babası Hüseyin Bulum (92) gece saatlerinde sobaya kömür ekleyip uyudu. Sabah saatlerinde odaya giren S.Ç. annesi ve dedesini uyandırmak istedi. Annesini ve dedesinin hareketsiz yattığını gören S.Ç. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından Durdu Çürükkaya ve Hüseyin Bulum'un cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Şahısların kesim ölüm nedenlerinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Acil Durum Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title