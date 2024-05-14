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Aydın'da Şikayet Ettiği Şahıs Tarafından Silahla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği şahıs tarafından evinin önünde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği şahıs tarafından evinin önünde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Atça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aylin Pekin (48), M.Y. (50) isimli bir erkek tarafından rahatsız edildiği iddiası ile polise başvurarak şikayette bulundu. İddiaya göre; şikayetin ardından M.Y., Pekin'in evinin önüne gidererek beklemeye başladı. Pekin'in evine geldiğini gören M.Y. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartıp peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Pekin kanlar içerisine yere yığılırken, M.Y. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Pekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Pekin'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alındı

Olayın ardından kaçan M.Y. mahalle çıkışında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanhisar Aydın Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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