Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Haberler

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Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kadın motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kadın motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Meşrutiyet Mahallesi Enstitü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 DD 001 plakalı otomobilin dönüş yaptığı esnada, ani fren yapan motosiklet sürücüsü kadın, motosikletin kayması sonucu yere düştü. Meydana gelen kazada kadın sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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