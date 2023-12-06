Aydın'da Kaybolan 2 Keçi Ormanda Bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaybolan 2 keçiyi jandarma ekipleri ormanlık alan içerisinde bularak sahibine teslim etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk içerisinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, kırsal Yazır Mahallesi'nde küçükbaş hayvan sahibi bir vatandaşın 2 adet keçisinin kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgeye gelerek küçükbaş hayvanların bulunması için çalışma başlattı. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş kapsamlı araştırma ve aramalar sonucu kayıp hayvanlar evinin 3 kilometre ilerisinde ormanlık alan içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarma ekipleri hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına yönelik alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yaparak dikkatli ve duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulundu. - AYDIN