Aydın'da Kaçak Makaron Operasyonu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 75 paket içi dolu makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından E.Y. isimli şüpheli bir şahsın işyerine düzenlenen operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda, 75 paket bandrolsüz içi dolu makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi E.Y. jandarma jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN