Aydın'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Aydın'da jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 58 ilk ve ortaokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından "trafik dedektifi" oldu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine hız veren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Koçarlı ilçesi Çakırbeyli İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören toplam 58 öğrenciye trafik ışıkları, işaret ve levhaları, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı gibi konularda eğitim verildi. Ayrıca faaliyet kapsamında 6 okul servis sürücüsü ve araçları kontrol edildi. - AYDIN