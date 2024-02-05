Aydın'da jandarma ekipleri Cyrocopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Kuyucak-Belenova yolu üzerinde Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen Cyrocopter ile Havadan Trafik Denetimi icra edildi. Yapılan denetimde 28 araç kontrol edildi. Faaliyette yol kullanıcılarına emniyet kemerinin kullanımı ile ilgili bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - AYDIN