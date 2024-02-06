Aydın'da İş Makinesi Lastiği Çalan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir iş makinesinin 7 bin lira değerinde lastiğini çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın bağ evinden yaklaşık 7 bin TL değerinde 1 adet kepçe lastiğinin kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalınması olayı meydana geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının E.Ş. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs tarafından çalınan malzemenin bir oto lastikçiye satıldığı belirlendi. Şüpheli şahıs yakalanırken hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN