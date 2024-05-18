Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadelede 3 organizatör ile 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Kısım Amirliği ve JASAT ekiplerince Göçmen Kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürüyor. Didim ilçesinde yasadışı olarak Yunanistan'a geçmek amacıyla deniz kenarında bulunan makilik alan içerisinde gizlenmiş vaziyette 1, kamyon içerisinde 2 olmak üzere 3 organizatör ile 37 düzensiz göçmen suçüstü yakalandı. Yakalanan organizatör ve göçmenler ile birlikte, 1 Adet kamyon, 1 Adet tekne motoru, 1 Adet şişme bot, 50 Litre benzin, 1 adet şişirme pompası ve akü ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Y.A, M.A, C.Y isimli 3 organizatör, adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN