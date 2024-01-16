Aydın'da FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde FETÖ'den aranan ve hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şüpheli, devriye ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre devriye ekipleri, Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. A.C.K. isimli olduğu belirlenen şüphelinin, yapılan sorgulamasında FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan arandığı ve hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı. - AYDIN