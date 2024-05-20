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Aydın'da Çalınan Araç Jandarma Tarafından Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalınan araç jandarma ekiplerin dikkati sayesinde içerisindeki sürücü A.T. ile birlikte yakalanırken, araç sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalınan araç jandarma ekiplerin dikkati sayesinde içerisindeki sürücü A.T. ile birlikte yakalanırken, araç sahibine teslim edildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde Güzelçamlı Mahallesi'nde çalıntı bir araç olduğunu tespit etti. Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma sonucu Davutlar Mahallesi'nden çalındığı belirlenen araç, sürücüsü A.T. ile birlikte Gece Pazarı mevkiinde yakalandı. Sürücü A.T. gözaltına alınırken, araç ise ruhsat sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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