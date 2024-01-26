Aydın'da aranan suçlu yakalandı

Üç ilde dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada, Muğla İli Bodrum İlçesinden Kuyucak İlçesine gelen H.A. (30), Kuyucak Polisinin sıkı takibi sonucunda yakalandı. Burdur, Denizli ve Kütahya İllerinden "Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Madde Kullanma" suçlarından dolayı arandığı anlaşılan ve hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan H.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN