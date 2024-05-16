Aydın'da aranan şahsa yönelik operasyonda 2 motosiklet ele geçirildi
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 motosiklet ele geçirildi. İncelenmek üzere Kriminal Laboratuvarı'na gönderilen motosikletlerden biri ise Yediemine teslim edildi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde aranan bir şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki motosiklet ele geçirildi.
Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Malgaçeymir Mahallesi'nde hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsa yönelik icra edilen faaliyet esnasında bir adet şase ve motor numarası kazınmış, plakası uyuşmayan motosiklet ile 1 adet motosiklet olmak üzere 2 adet motosiklet ele geçirildi. Şase ve motor numarası bulunmayan motosiklet incelenmek üzere Kriminal Laburatuvarı'na gönderileceği öğrenilirken, diğer motosiklet Yediemine teslim edildi. - AYDIN