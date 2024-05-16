Aydın'da aranan şahsa yönelik operasyonda 2 motosiklet ele geçirildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde aranan bir şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki motosiklet ele geçirildi.

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Malgaçeymir Mahallesi'nde hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsa yönelik icra edilen faaliyet esnasında bir adet şase ve motor numarası kazınmış, plakası uyuşmayan motosiklet ile 1 adet motosiklet olmak üzere 2 adet motosiklet ele geçirildi. Şase ve motor numarası bulunmayan motosiklet incelenmek üzere Kriminal Laburatuvarı'na gönderileceği öğrenilirken, diğer motosiklet Yediemine teslim edildi. - AYDIN