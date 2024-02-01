Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Alzheimer Hastası Kadın Yakınlarına Teslim Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan alzheimer hastası kadın, jandarma ekipleri tarafından Çine ilçesindeki yakınlarına teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan alzheimer hastası kadın jandarma ekipleri aracılığı ile Çine ilçesindeki yakınlarına ulaşılarak teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şevketiye mahallesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne alzheimer hastası bir kadının bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada şahsın alzheimer hastası N.E. (51) olduğu tespit edildi. Alzheimer hastası kadın Çine ilçesinde ikamet eden ailesine ulaşılarak ağabeyi E.E.'ye teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Efeler Aydın İnsan Hakları Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title