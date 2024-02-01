Aydın'da Alzheimer Hastası Kadın Yakınlarına Teslim Edildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan alzheimer hastası kadın, jandarma ekipleri tarafından Çine ilçesindeki yakınlarına teslim edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan alzheimer hastası kadın jandarma ekipleri aracılığı ile Çine ilçesindeki yakınlarına ulaşılarak teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şevketiye mahallesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne alzheimer hastası bir kadının bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada şahsın alzheimer hastası N.E. (51) olduğu tespit edildi. Alzheimer hastası kadın Çine ilçesinde ikamet eden ailesine ulaşılarak ağabeyi E.E.'ye teslim edildi. - AYDIN