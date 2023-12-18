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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Trafik Kazası: Bir Öğrenci Yaralandı

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampusunda meydana gelen trafik kazasında bir öğrenci yaralandı. Öğrenci ve vatandaşlar, üniversitede güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampusunda motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, öğrenci ve vatandaşlar en güvensiz kampus haline gelen üniversitede gerek trafik gerekse öğrencilerin güvenliği için tedbir alınmasını istedi.

Kimlik kontrolü olmadan herkesin giriş çıkıl yapabildiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampusunda, sadece başıboş sokak köpekleri değil denetimsiz trafik ve işsiz güçsüz kişiler de sorun olmaya başladı. Öğlen saatlerinde okulda eğitim gören bir öğrencinin kullandığı 34 HFK 537 plakalı lüks motosiklet ile hastaneye geldiği öğrenilen 09 AFE 336 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okulda ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu belirten bazı öğrenciler, "Adı üniversite ama hiçbir planlamanın olmadığı bir kampus. Hastane ile üniversite kampusları aynı alanda. Hiç düşünülmeden planlama yapılmış. Pek çok üniversiteye öğrenci dışında kimse giremez. Ama burada hastane olduğu için herkes girip çıkıyor. Gerçekten hastaneye gelen de var, öylesine gelen de. Okuldaki bu karmaşanın son verilmesi için Rektör Bülent Kent'e sorunlarımız iletildi, ancak hiçbir olumlu gelişme yok" diyerek üniversite yönetimini yaşanan sorunlara karşı duyarlı olmaya çağırdılar. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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