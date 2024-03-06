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Artvin'de trafik kazası: Otomobil tıra çarptı, sürücü hafif yaralı

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Artvin'in Hopa ilçesinde trafik nedeniyle yolda duran tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Artvin'in Hopa ilçesinde trafik nedeniyle yolda duran tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Hopa-Kemalpaşa karayolu Esenkıyı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sarp Sınır Kapısı istikametinden Hopa istikametine gitmekte olan A.T. yönetimindeki 08 AN 226 plakalı otomobil, trafik nedeniyle yolda duran tıra dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü A.T. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin yardımıyla çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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