Taraftar grubunun kutlaması faciaya yol açıyordu! Atılan fişekler çatıyı ve ormanı yaktı

İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi Spor Kulübü'nün taraftar grubu olan ARBEDE'nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları sırasında havai fişek ve işaret fişekleri patlatılınca ortalık savaş alanına döndü. Yanıcı maddeler nedeniyle çıkan yangın az kalsın faciaya yol açıyordu.

POLİSİN UYARILARINI DİNLEMEYİNCE GÖZALTINA ALINDILAR

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüyüş yaptıktan sonra havai fişek ve işaret fişekleriyle gösteri yapmak istedi. Polis, Arnavutköy Kaymakamlığı'nın ilçedeki ormanları korumak ve havalimanı iniş güzergahında oluşabilecek problemleri önlemek amacıyla aldığı ateşli fişek atma yasağı nedeniyle gruba izin vermedi. Grup yapılan uyarılara rağmen fişekleri ateşleyince müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

ATEŞLENEN FİŞEKLER ORMANDA VE ÇATIDA YANGIN ÇIKARDI

Polisin uyarılarına rağmen atılan fişekler ormanlık alana düştü. Ormanlık alanda iki farklı noktada yangın çıktığı öğrenildi. Bir binanın çatısı da düşen fişek nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.Öte yandan bazı şahısların farklı parklarda da havai fişekleri ateşlediği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

KAYMAKAM SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, yaşanılan durum karşısında sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile vatandaşa seslenerek, fişek atılmasının durdurulmasını istedi.