Arnavutköy'de Şantiyeden 20 Bin Liralık Malzeme Çalındı

Arnavutköy'de bir şantiye alanından 20 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındı. Polis, güvenlik kameraları sayesinde şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Arnavutköy'de servis minibüsüyle bir şantiye alanına gelen Y.E.A, 20 bin lira değerindeki inşaat malzemesi çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis yaptığı çalışmayla malzemeleri çalan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Arnavutköy Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir şantiye alanına servis aracı ile yanaşan Y.E.A, şantiye alanının yanına bir süre park ettikten sonra aracından inip inşaat malzemelerini aracına yükleyerek çaldı. Yaklaşık 20 bin lira değerindeki demir, tuğla, tahta gibi inşaat malzemelerini çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuz Selim Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, Y.E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.