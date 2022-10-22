Arnavutköy'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Arnavutköy'de makas atan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritte seyir halinde olan Genç ailesinin otomobili ile kafa kafaya çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı. Bir ailenin yok olduğu kazada yaralı olan 4 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, 18 Ekim günü Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, makas atan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritte seyir halinde olan Genç ailesinin otomobiliyle çarpışmıştı. Kazada, Ekrem Genç ile Utku Agocuk hayatını kaybetmişti. 2'si ağır toplam 8 kişi ise yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan Ekrem Genç'in torunu 6 yaşındaki Miraç Genç'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekrem Genç'in eşi Yeter Genç'in de yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL