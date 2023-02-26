Arnavutköy'de iş yerinden sigara ve gıda malzemeleri çalan 2 şahıs kamerada Arnavutköy'de bulunan bir iş yerinden 150 adet sigara ve çeşitli gıda malzemeleri çalan 2 şahıstan 1'i, polis ekiplerince yakalandı.

Arnavutköy'de iş yerinden sigara ve gıda malzemeleri çalan 2 şahıs kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan bir iş yerinden 150 adet sigara ve çeşitli gıda malzemeleri çalan 2 şahıstan 1'i, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 14 Şubat günü saat 04. 00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs çeşitli aparatlarla iş yerine girerek sigara ve çeşitli gıda malzemelerini yanlarında bulunan torbaya doldurdu. İş yerinin alarm sistemi devreye girmesiyle olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören şahıslar, kaçmaya başlayınca 2 şahıstan 1'i kıskıvrak yakalandı. Kimlik bilgileri tespit edilen F.T. isimli şahıs gözaltına alınırken çalışmaların devamında polis ekipleri tarafından işyeri güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İşyerinden 150 adet sigara ve çeşitli gıda malzemelerini bir torbaya dolduran şahsıların, işyerine ait elektrik tesisatına zarar vererek güvenlik kameralarını devre dışı bırakmaya çalıştıkları tespit edildi. Öte yandan F.T. isimli şahsa yönelik yapılan sorgulamada 7 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenirken konu ile ilgili yakalanan F.T. isimli şahıs "İşyerinden veya Kurumdan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.