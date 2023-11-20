Arnavutköy'de düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı

ARNAVUTKÖY'de düğün konvoyunda havaya ateş eden S.Ç. (23) yakalanarak gözaltına alındı. S.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, 19 Kasım Pazar günü Arnavutköy Taşoluk Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyu yapan gruptan bir kişi, durakta bekleyen insanları gördüğü halde aracından silahla ateş etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. İncelemelerde plakası tespit edilen araç dün akşam Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde durduruldu. Olay günü havaya ateş eden S.Ç. yakalandı. S.Ç.'nin üzerinden kurusıkı tabanca çıktı. Ekipler S.Ç.'ye genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 SKM suçlarından adli işlem başlattı.