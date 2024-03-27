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Antalya'da Son 1 Haftada 2 Bin 475 Şahıs Yakalandı

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Antalya'da son 1 haftada 753'ü aranan şahıs olmak üzere 2 bin 475 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 255 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimlerince son 1 haftada "kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların sonuçların açıklandı. Çalışmalarda 277 bin 350 şahıs hakkında sorgulama yapıldı, 753'ü aranan şahıs olmak üzere 2 bin 475 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 255 şahıs tutuklandı. 175 bin 530 araç ve 10 bin 050 motosiklet incelendi, çalıntı 3 otomobil ve 10 motosiklet yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 33 adet ateşli silah, 400 adet fişek, hırsızlık malzemesi 7 adet bisiklet, çok sayıda gıda malzemesi, giyim eşyası ile nitelikli dolandırıcılık olayından 291 bin TL ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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