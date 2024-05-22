Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Safari Turlarına Denetim ve Bilgilendirme Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yaz aylarının gelmesi ile birlikte turistik bölgelerde faaliyet gösteren safari araçlarına yönelik denetim yapılarak turlara katılan turistler bilgilendirildi. Kemer ve Kaş ilçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalarda sürücülere ve tur katılımcılarına trafik kuralları, emniyet önlemleri ve araç kullanımı konusunda bilgiler verildi.

Antalya'da yaz aylarının gelmesi ile birlikte özellikle turistik bölgelerde faaliyet gösteren safari araçlarına yönelik denetim yapılarak turlara katılar turistler bilgilendirildi.

Özellikle yaz aylarında Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği safari turlarına ve araçlarına yönelik Kemer ve Kaş ilçe Jandarma Komutanlıkları tarafından denetim ve tur katılımcılarına bilgilendirme yapıldı. Yapılan çalışmalarda Trafik Jandarma timlerince sürücüler ve safari turuna katılan yolculara, genel trafik kuralları, durma/duraklama ve yolcu indirme ve bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, geçme ve geçilme kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgiler verildi.180 kişinin bilgilendirildiği çalışmalarda ayrıca 21 safari aracının da kontrolü yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Antalya trafik Kemer Kaş Trafik Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti

Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title