Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu: Binlerce Makaron ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde Kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 17 bin adet dolu makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 25 bin adet boş makaron, 150 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Kepez ilçesinde Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde R.Ç. isimli şahsın işyerinde kaçak sigara ve tütün satışı yaptığı tespit edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın işyerinde yapılan arama sonucunda 17 bin adet dolu makaron 25 kilogram kıyılmış tütün, 25 bin adet boş makaron 150 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA