Antalya'da Berber Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Antalya'da bir berber, tıraş ettiği son müşterisini evine bıraktığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'da berber Furkan Şahin (24), tıraş ettiği son müşterisini otomobiliyle evine bıraktığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş edilmesiyle sırtından vuruldu. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi, 1456 Sokak üzerinde meydana geldi. Berber Furkan Şahin, son müşterisini tıraş ettikten sonra evine bırakmak için otomobiliyle yola çıktı. Şahin, Yeşilbahçe Mahallesi'nde müşterisini bıraktığı sırada bir otomobilden rastgele ateş edilmeye başlandı. Tabancadan çıkan mermilerden biri Şahin'in sırtına isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Furkan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Furkan Şahin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde morga gelen Şahin'in yakınları, cenazeyi alarak defnetmek üzere Ermenek Mezarlığı'na götürdü. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.