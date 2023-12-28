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Antalya'da aranan şahıs Aydın'da yakalandı

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Antalya'da 'Kasten Öldürme' suçundan aranan ve 12 yıldır kaçan şahıs, Aydın'da JASAT ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Antalya'da "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve 12 yıldır aranan şahıs Aydın'da JASAT ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmanın ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Antalya ilinde "Kasten Öldürme" suçundan 12 yıldır aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs Didim Akbük Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Didim JASAT Aydın Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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