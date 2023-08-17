Ankara'ya şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı bölgesinde Özel Harekat aracının devrilmesi sonucu şehit olan Polis Özel Harekat Memuru Yusuf Çağatay Sanalp'in haberi baba ocağını yasa boğdu.

Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Polis Özel Harekat Memuru Yusuf Çağatay, 2 Temmuz'da Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde Özel Harekat aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sanalp, hastanede şehit oldu. Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan şehidin ailesi ise yasa boğuldu. Edinilen bilgilere göre, 6 yıllık evli olan şehidin 2,5 yaşında erkek çocuğu ve 5 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namaz ile Karşıyaka Polis Şehitliğinde toprağa verilecek. - ANKARA