Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Yedek Parça Kaçakçılarına Operasyon: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oto parça kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 250 adet araç şanzımanı, 200 adet araç motor beyni, 15 adet araç motoru ve 80 adet araç manifoldu ele geçirildi.

Ankara'da yedek parça kaçakçılarına operasyon düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken 250 adet araç şanzımanı, 200 adet araç motor beyni, 15 adet araç motoru ve 80 adet araç manifoldu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin oto parça kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde, 8 Mayıs Çarşamba günü Yenimahalle ilçesindeki adrese düzenlenen operasyon sonucunda, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 250 adet araç şanzımanı, 200 adet araç motor beyni, 15 adet araç motoru ve 80 adet araç manifoldu ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title