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Ankara'da trafik polislerinin dur ihtarına uymayan sürücü, 6 otomobile çarptı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafik polislerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü, 6 otomobile çarptı. Kazada toplam 6 kişi yaralandı.

Ankara'da trafik polislerinin dur ihtarına uymayan sürücü, 6 otomobile çarptı. Kaza sonucu biri ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Olay, Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre trafik polislerinin yol kontrol uygulamasındaki dur ihtarına uymayan bir sürücü, süratlenerek kontrol noktasından kaçtı. 2 kilometre boyunca bu şekilde seyreden sürücünün, kontrolünü kaybettiği otomobili, 6 araca çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu araç sürücüsü, otomobildeki diğer bir kişi ve diğer araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye nakledilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer 5 kişide herhangi bir ciddi durum olmadığı aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Polatlı Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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